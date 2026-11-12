В ГД назвали недостаточной долю женщин в законодательных органах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доля женщин в российских законодательных органах составляет приблизительно 20%, чего недостаточно. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, член фракции "Справедливая Россия" Марина Ким на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

По ее словам, в новом составе Госдумы число женщин немного увеличилось и достигло 19%. Депутат отметила, что эти показатели схожи с данными Совета Федерации, там женщин тоже около 19%.

"Всегда очень радею за женщин", – добавила Ким.

По мнению парламентария, их должно быть больше как в федеральных законодательных органах, так и на всех уровнях власти. Она связала это с необходимостью уделять внимание социальной повестке.

Как объяснила Ким, женщины, исходя из своего жизненного опыта, чаще акцентируют внимание на вопросы, связанные с семьей и повседневными бытовыми проблемами.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис внесли в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав.

В частности, они предложили ввести штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей за демонстрации модели поведения, согласно которой женщина ограничивается в правах на получение образования, труд и общественную деятельность. Кроме того, нельзя сводить роль женщин к обслуживанию мужчин.

Авторы инициативы обратили внимание, что в последнее время депутаты, чиновники и религиозные деятели стали чаще позволять себе публично высказываться о том, что женщинам необходимо быть дома, рожать детей и обсуживать мужчин. Они отметили, что это противоречит статье 19 Конституции России, согласно которой всем гражданам гарантируются равные права независимо от их пола.