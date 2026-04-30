30 апреля, 22:02

В ГД внесен проект о штрафах за оскорбление чувств женщин

Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис внесли в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Соответствующий документ оказался в распоряжении РБК.

В частности, они предложили ввести штрафы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей за демонстрации модели поведения, согласно которой женщина ограничивается в правах на получение образования, труд и общественную деятельность. Кроме того, нельзя сводить роль женщин к обслуживанию мужчин.

Авторы инициативы обратили внимание, что в последнее время депутаты, чиновники и религиозные деятели стали чаще позволять себе публично высказываться о том, что женщинам необходимо быть дома, рожать детей и обсуживать мужчин. Они отметили, что это противоречит статье 19 Конституции России, согласно которой, всем гражданам гарантируются равные права независимо от их пола.

В пояснительной записке упоминается случай, когда представитель Совета Федерации публично выступал против получения женщинами высшего образования, так как их "основной функцией является деторождение".

Законопроект предполагает внесение изменений в главу 6 Кодекса об административных правонарушениях. В случае его принятия там появится новая статья 6.37 "Публичные призывы, направленные на дискриминацию женщин и умаление их конституционных прав". Депутаты считают, что данная мера поможет исключить подобные публичные высказывания.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона не потребует трат из федерального бюджета. Также не нужно будет признавать утратившими силу, приостанавливать или изменять иные законы.

Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня в соцсетях опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула некоторые значимые общественные проблемы.

После этого журналист Владимир Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а депутат Виталий Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". Эту ситуацию прокомментировал юрист Ярослав Остапенко, заявив, что за эти оскорбления Боня может отсудить у журналиста и парламентария по 100 тысяч рублей.

В защиту Бони выступила телеведущая Ксения Собчак, которая подала заявление в Следственный комитет России на Соловьева из-за его слов в адрес блогера. Она попросила главу СК Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказываниям журналиста.

