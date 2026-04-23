Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на оскорбления телеведущего Владимира Соловьева, назвав его пропагандистом. Об этом она написала в соцсети X.

Соловьев обвинил итальянского премьера в предательстве президента США Дональда Трампа и сказал, что предательство – второе имя Мелони. Также он назвал премьера "фашистской тварью" и по-итальянски нецензурно обозвал политика.

"По своей природе усердный пропагандист режима не может читать лекций ни о последовательности, ни о свободе. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс", – заявила Мелони.

Она также подчеркнула, что итальянское правительство не имеет хозяев и не выполняет ничьи приказы, а единственным ориентиром для него являются интересы самой страны.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за высказываний Соловьева о Мелони. Министр отметил, что намерен выразить послу РФ официальный протест.

Позднее сам Парамонов назвал вызов в итальянский МИД "ударом в штангу". По его словам, "ни одному здравомыслящему человеку" никогда не пришло бы в голову воспринимать "сугубо личные эмоциональные оценки" частного лица в качестве официального заявления правительства.

