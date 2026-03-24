Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по вопросу реформы судебной системы. Об этом она сообщила в соцсети X.

"Итальянцы приняли решение. И мы уважаем это решение. Мы будем двигаться вперед, как и всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии", – написала Мелони.

Вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей был вынесен на двухдневный референдум. Реформа была одним из главных пунктов программы правящей правоцентристской коалиции, она предполагала изменения в конституции страны.

Авторы проекта предлагали запретить судьям и прокурорам переходить из одной роли в другую, чтобы предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды.

