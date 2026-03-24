24 марта, 03:57

Политика

Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca/LaPresse/Abaca Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по вопросу реформы судебной системы. Об этом она сообщила в соцсети X.

"Итальянцы приняли решение. И мы уважаем это решение. Мы будем двигаться вперед, как и всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии", – написала Мелони.

Вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей был вынесен на двухдневный референдум. Реформа была одним из главных пунктов программы правящей правоцентристской коалиции, она предполагала изменения в конституции страны.

Авторы проекта предлагали запретить судьям и прокурорам переходить из одной роли в другую, чтобы предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует в третий раз участвовать в президентской гонке. Она добавила, что также не собирается участвовать в президентских выборах в соседней Румынии, хотя у нее есть паспорт этой страны.

До этого лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити переизбрали премьер-министром страны. Во время голосования в ключевой нижней палате парламента за Такаити отдали свои голоса 354 депутата.

