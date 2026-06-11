График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 08:10

Транспорт

Москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Вечерний разъезд в Москве перед длинными выходными в четверг, 11 июня, начнется раньше обычного. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что горожане начнут возвращаться домой уже в 16:00 после короткого рабочего дня. В вечернее время движение может быть затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

В связи с этим москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировал снижение числа автомобилей на столичных дорогах в июне. Их должно стать меньше на 100 тысяч, что составляет около 4% от общего трафика.

Это объясняется тем, что летом жители столицы едут в отпуска и чаще проводят время за городом. Кроме того, по выходным число автомобилей может снижаться на 270 тысяч.

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