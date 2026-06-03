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03 июня, 12:18

Транспорт

ЦОДД спрогнозировал снижение числа авто на дорогах Москвы в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число автомобилей на дорогах Москвы уменьшится на 100 тысяч в начале июня, что составляет порядка 4% от общего трафика. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД пояснили, что летом на дорогах становится свободнее из-за сезона отпусков. Кроме того, горожане чаще бывают за городом.

По выходным ожидается снижение числа автомобилей на дорогах на 270 тысяч. Это около 11% от общего трафика. При этом по пятницам нагрузка всегда повышается на вылетные магистрали по направлению в область, а по воскресеньям – в сторону города.

Несмотря на более свободные дороги, автомобилистов призвали планировать поездки за город заранее, не превышать скорость, не совершать резких маневров, а также быть внимательнее в пути.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичные власти принимают активные меры для решения транспортного вопроса. Мэр указал, что с 2010 года число автомобилей в регионе увеличилось на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в городе стало в 5 раз меньше дней, во время которых отмечалось интенсивное дорожное движение выше 8 баллов.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июня

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