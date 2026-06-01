01 июня, 12:15

Транспорт

Новые правила парковки для электромобилей и гибридных авто вступили в силу в России

Фото: 123rf.com/vejaa

Свод правил "Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" вступил в силу на территории России с 1 июня. Документ, в частности, уточняет требования к парковкам электромобилей и гибридных авто.

В первую очередь нововведения касаются подземных паркингов. У машино-мест для электромобилей или гибридов ниже первого подземного или подвального этажа допускается только зарядка с номинальным током до 32 А (медленная зарядка).

Кроме того, такая техника должна парковаться в отдельных отсеках группами до 10 авто. Сами отсеки необходимо отделять от основной стоянки различными конструкциями, включая огнестойкие перегородки, водяные завесы с автоматическим и дистанционным запуском, противопожарные шторы или спринклерные оросители.

Если для электромобилей и гибридных авто предусмотрено свыше 10 парковочных мест, то помещения для них должны быть выделены в отдельные пожарные секции площадью не более 1 600 квадратных метров.

Ограничений на открытых парковках при этом нет.

Ранее возможность найти зарядку для электрокаров появилась в приложении "Метро Москвы". Сервис проекта "Энергия Москвы" позволит пользователям быстрее находить крупнейшие электрохабы и сразу оплачивать подзарядку.

В дальнейшем количество электрозарядных станций, отображаемых на карте приложения, планируется увеличить.

В Москве расширили возможности для зарядки электромобилей рядом с парками

транспорт, авто

