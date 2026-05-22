Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 09:25

Общество

В России оценят риски на дорогах от праворульных автомобилей

Фото: depositphotos/wastesoul

До 2028 года Минтранс РФ совместно с Минпромторгом, МВД и институтом НАМИ проведут масштабное исследование, чтобы оценить, насколько праворульные машины опасны для российских дорог, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Отмечается, что поручение о подготовке доклада кабмину уже дано, однако это не единственная запланированная мера.

Например, власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей автомобилей с правым рулем. Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки таких водителей. При этом особый упор должен быть сделан на регионы, где доля таких машин особенно велика. Доклад должен быть сделан до 2027 года.

Пункты включены в план мероприятий, которые предполагают реализацию стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, с перспективой до 2036-го.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что в России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. Одновременно с этим он допустил, что изменения в ГОСТах в 2026 году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

Читайте также


обществотранспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика