В Совфеде предложили поэтапно менять праворульные машины

Фото: 123RF/paylessimages

Машины с правым рулем могут начать поэтапно менять в России на "более безопасные транспортные средства". С таким предложением к первому вице-премьеру Денису Мантурову обратился глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы считает важным, чтобы процесс был поэтапным и сопровождался стимулирующими мерами. Среди них – государственные программы субсидирования для тех, кто принял решение купить новый автомобиль взамен праворульного.

Кутепов также отметил, что машины должны быть обеспечены необходимыми поставками запасных частей и широкой сервисной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что из-за анонсированного Минпромторгом России увеличения утильсбора зарубежные автомобили премиум-сегмента могут вырасти в цене до 50%. По мнению специалистов, это приведет к дефициту машин данного сегмента, так как заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и другие популярные модели фактически нечем.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что решение сделает покупку автомобилей в России практически невозможной.

