Эксперт Хайцеэр заявил, что ввод нового утильсбора в РФ сделает покупку авто невозможной

Увеличение утильсбора сделает покупку автомобилей в России практически невозможной, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"После повышения утильсбора вырастет цена на новые и подержанные импортируемые автомобили, которые все-таки россияне покупают с большим удовольствием", – уверен эксперт.

Хайцеэр подчеркнул, что прежней останется цена на праворульные автомобили из Японии с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, но это не самый многочисленный сегмент.

При этом даже из-за возможного повышения цен не стоит торопиться с покупкой автомобиля, особенно если он подержанный.

"Вероятность ошибки очень велика. К покупке нужно подойти рационально, взвесить за и против, обратить внимание на собственные возможности", – сказал автоэксперт.

Если человек будет брать кредит, то для начала ему следует все подсчитать – за какой срок он погасит заем и не будут ли проценты по кредиту фактически компенсировать новую стоимость авто.

Ранее эксперты предупреждали, что из-за анонсированного Минпромторгом увеличения утильсбора зарубежные автомобили премиум-сегмента могут вырасти в цене до 50%. По мнению специалистов, это приведет к дефициту машин данного сегмента, так как заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и другие популярные модели фактически нечем.

Кроме того, спрос на них уже вырос на 10–15%. Рост цен прогнозируется и для автомобилей среднего класса, которые могут подорожать на 30%. Причем это касается как новых авто, так и подержанных.

