Иномарки премиум-класса могут подорожать на 50% в России

Автомобили зарубежных производителей в премиум-сегменте могут вырасти в цене до 50% из-за увеличения утильсбора, которое было анонсировано Минпромторгом России с 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дилеров и частных продавцов.

По мнению экспертов, данная мера приведет к дефициту машин в премиальном сегменте и глубокой трансформации авторынка. На сегодняшний день заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и другие популярные модели фактически нечем, отмечают специалисты. При этом спрос на них в преддверии повышения утильсбора уже вырос на 10–15%.

Рост цен прогнозируется и для автомобилей среднего класса, которые могут подорожать на 30%. Причем это касается как новых авто, так и поддержанных. Дилеры напомнили, что машины среднего класса с моторами мощностью ниже 160 лошадиных сил не подпадают под действие больших ставок утильсбора. Однако общая трансформация рынка скажется и на них. Помимо этого, цены на российский автопром тоже вырастут, но не так резко.

Эксперты считают, что после вступления в силу новых правил вторичный рынок сместится от мощных автомобилей премиум-класса и среднеразмерных кроссоверов к массовым авто с двигателями 1,4–1,6 литра и мощностью до 160 лошадиных сил, а также к машинам из Китая.

