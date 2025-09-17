Chery опроверг уход с российского рынка

Фото: TACC/Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская автомобилестроительная компания Chery не собирается уходить с рынка России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского офиса производителя.

Журнал Nikkei 17 сентября заявил, что компания Chery Automobile в документах для Гонконгской биржи указала, что покинет рынок России к 2027 году.

Фирма якобы приняла такое решение по причине будущего размещения на Гонконгской бирже. СМИ писало, что это нужно, чтобы привлечь до 9,1 миллиарда гонконгских долларов (примерно 1,2 миллиарда долларов. – Прим. ред.), а также для того, чтобы обезопасить концерн от возможных санкций при ведении бизнеса на других рынках.

Россия является крупнейшим зарубежным рынком для Chery. В прошлом году на него пришлось 25,5% от общей прибыли компании.

Ранее китайский производитель автомобилей Geely опроверг появившиеся ранее в Сети слухи о том, что российские дилеры компании получили уведомление о прекращении работы марки на рынке. По их словам, концерн продолжает свою деятельность в России.

