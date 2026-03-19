19 марта, 14:58

Общество

Мороз ожидается в столичном регионе в последнюю ночь астрономической зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В последнюю ночь астрономической зимы в Московском регионе ожидается мороз, сообщили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на 20 марта температура может опуститься до минус 5 градусов. Кроме того, ожидается, что будет облачно с прояснениями. Тем не менее в центре Москвы синоптики заморозков не ожидают – температура воздуха должна составить 1–3 градуса тепла.

При этом до 09:00 пятницы, 20 марта, в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности, который связан с возможным образованием гололедицы в ночные и утренние часы.

Астрономическая весна начнется в Москве в пятницу в 17:46. Несмотря на то что большая часть дня еще будет считаться зимней, погода будет весенняя – температура в столице и области составит 12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Март 2026 года в Москве может войти в историю как самый солнечный. Такой прогноз, по мнению ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, представляется очень вероятным, поскольку практически всю неделю в городе светит яркое солнце.

