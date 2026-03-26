Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 15:12

Технологии

Число пользователей MAX достигло 107 миллионов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Количество пользователей, зарегистрировавшихся в мессенджере MAX с момента запуска платформы, превысило 107 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

При этом в марте ежедневная аудитория MAX составляет более 77 миллионов человек. В среднем пользователи высылают свыше 1,5 миллиарда сообщений и совершают примерно 30 миллионов звонков в день. Число каналов СМИ, блогеров и лидеров мнений в мессенджере составило 3,6 миллиона, а общее количество подписок на них превысило 200 миллионов.

Площадка была запущена год назад. Ее могут использовать в 40 государствах, в том числе в странах СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. На данный момент число иностранных граждан, которые зарегистрировались в MAX, превысило 5 миллионов.

Ранее MAX начал тестировать создание стикеров вместе с авторами публичных каналов. В испытаниях приняли участие инфлюенсеры и СМИ. Присоединиться к тестированию могут авторы категории "А+".

Для создания набора стикеров нужно открыть чат-бот "Стикеры в MAX", нажать на кнопку "Начать", а затем "Открыть" в левом нижнем углу. После этого надо добавить изображение из галереи или файлов устройства, а потом указать название стикерпака.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика