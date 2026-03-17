17 марта, 21:15

Центр безопасности MAX опроверг информацию о взломе платформы

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Сообщения о взломе мессенджера MAX и утечке данных не соответствуют действительности, сообщили в Центре безопасности платформы.

Таким образом специалисты прокомментировали распространяющуюся в телеграм-каналах информацию, согласно которой с помощью программы "Мобильный криминалист" якобы можно получить доступ к контактам, чатам, каналам и файлам пользователей мессенджера.

Представители платформы подчеркнули, что это "очередной фейк". "Мобильный криминалист" не имеет доступа к инфраструктуре MAX, а разработчики "МКО "Система" никак не связаны с сервисами мессенджера. Данные пользователей надежно защищены.

Ранее владельцам аккаунтов MAX стала доступна англоязычная версия. Для смены версии интерфейса необходимо обновить приложение и выбрать английский язык. На Android это можно сделать в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения", а владельцам iOS-устройств нужно поменять язык в настройках смартфона.

До этого в мессенджере открыли регистрацию для граждан 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Благодаря этому жители вышеуказанных регионов смогут отправлять сообщения и совершать звонки в сервисе.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

