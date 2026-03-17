Центр безопасности MAX опроверг информацию о взломе платформы

Сообщения о взломе мессенджера MAX и утечке данных не соответствуют действительности, сообщили в Центре безопасности платформы.

Таким образом специалисты прокомментировали распространяющуюся в телеграм-каналах информацию, согласно которой с помощью программы "Мобильный криминалист" якобы можно получить доступ к контактам, чатам, каналам и файлам пользователей мессенджера.

Представители платформы подчеркнули, что это "очередной фейк". "Мобильный криминалист" не имеет доступа к инфраструктуре MAX, а разработчики "МКО "Система" никак не связаны с сервисами мессенджера. Данные пользователей надежно защищены.

Ранее владельцам аккаунтов MAX стала доступна англоязычная версия. Для смены версии интерфейса необходимо обновить приложение и выбрать английский язык. На Android это можно сделать в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения", а владельцам iOS-устройств нужно поменять язык в настройках смартфона.

До этого в мессенджере открыли регистрацию для граждан 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Благодаря этому жители вышеуказанных регионов смогут отправлять сообщения и совершать звонки в сервисе.

