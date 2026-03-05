Регистрация в мессенджере МАХ открылась для жителей 40 стран

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Регистрация в национальном мессенджере МАХ открылась для граждан 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Там подчеркнули, что жители вышеуказанных регионов теперь могут отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере. Для регистрации им необходимо скачать приложение, выбрать страну, указать номер телефона и ввести код из СМС.

Ранее MAX упростил пользователям создание цифрового ID, который представляет собой QR-код в профиле пользователя. При помощи него можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.

Для создания цифрового ID в MAX необходимо обновить приложение и предоставить согласие на обработку данных на портале "Госуслуги".

В свою очередь, москвичи могут быстро получить доступ к городским сервисам и услугам благодаря пяти встроенным в MAX мини-приложениям. Горожанам стало намного легче проверять информацию о штрафах, записываться в секции, вызывать мастера на дом и пользоваться другими доступными услугами.

