Россияне теперь могут подтвердить льготы в культурных учреждениях через MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министерство культуры России внедрило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях в МАХ. Воспользоваться функцией можно с помощью сервиса "Цифровой ID", сообщила пресс-служба мессенджера.

Теперь при покупке билетов в кассах культурных учреждений пользователи смогут получить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида, показав QR-код на экране смартфона, который затем отсканирует сотрудник учреждения.

В пилотный проект вошли сотни культурных учреждений по всей стране. Согласно статистике мессенджера, чаще всего льготы через МАХ предъявляют посетители Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Тульского государственного музея оружия.

Еще одна функция, позволяющая покупателям подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей через мессенджер MАХ, начнет действовать с 1 сентября.

Продавцов не только обяжут принимать такие сведения, но и обеспечивать техническую базу для проверки предоставляемой информации.

Тем не менее потребители могут продолжать использовать бумажные документы, так как они не ограничены в выборе способа подтверждения возраста, соцстатуса или участия в программе лояльности.