Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 10:34

Шоу-бизнес

Актер Глеб Калюжный назвал службу в армии необходимой для каждого молодого человека

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Служба в армии – это необходимый и важный период в жизни каждого молодого человека. Об этом российский актер и музыкант Глеб Калюжный заявил в интервью с ТАСС перед премьерой военной драмы "Малыш".

Артист рассказал, что получил повестку еще до того, как его пригласили на главную роль в упомянутом фильме. По словам Калюжного, он понимал, что обязательно должен пройти армейскую службу.

Решение актера поддержали его семья, друзья, поклонники. Не остались в стороне и коллеги по съемочной площадке "Малыша" – Калюжный отметил, что почти все из них тоже когда-то были срочниками.

Премьера военной драмы состоялась 25 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь". Она рассказывает историю молодого парня Дмитрия из Донецка, который записывается в штурмовики, чтобы спасти мать. Артисту разрешили покинуть военную часть на один день, чтобы представить киноленту.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии. В результате в конце мая музыкант отправился служить. Его провожали родственники, друзья, знакомые.

Из-за этого Калюжный потерял роль в третьем сезоне сериала "Вампиры средней полосы". Несмотря на это, актер приехал на премьеру фильма "Первый на Олимпе" со своим участием. Он поблагодарил руководство части, которое отпустило его в увольнительную на данное мероприятие.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика