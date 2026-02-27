Актер Глеб Калюжный назвал службу в армии необходимой для каждого молодого человека

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Служба в армии – это необходимый и важный период в жизни каждого молодого человека. Об этом российский актер и музыкант Глеб Калюжный заявил в интервью с ТАСС перед премьерой военной драмы "Малыш".

Артист рассказал, что получил повестку еще до того, как его пригласили на главную роль в упомянутом фильме. По словам Калюжного, он понимал, что обязательно должен пройти армейскую службу.

Решение актера поддержали его семья, друзья, поклонники. Не остались в стороне и коллеги по съемочной площадке "Малыша" – Калюжный отметил, что почти все из них тоже когда-то были срочниками.

Премьера военной драмы состоялась 25 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь". Она рассказывает историю молодого парня Дмитрия из Донецка, который записывается в штурмовики, чтобы спасти мать. Артисту разрешили покинуть военную часть на один день, чтобы представить киноленту.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии. В результате в конце мая музыкант отправился служить. Его провожали родственники, друзья, знакомые.

Из-за этого Калюжный потерял роль в третьем сезоне сериала "Вампиры средней полосы". Несмотря на это, актер приехал на премьеру фильма "Первый на Олимпе" со своим участием. Он поблагодарил руководство части, которое отпустило его в увольнительную на данное мероприятие.