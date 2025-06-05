Ушедший в армию актер Глеб Калюжный потерял роль в "Вампирах средней полосы"

Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы"; режиссер – Антон Маслов; Андрей Богатырев; Дмитрий Грибанов; Алексей Акимов; производство – Онлайн-кинотеатр START; Yellow, Black & White

Ушедшего в армию актера Глеба Калюжного заменит в третьем сезоне сериала "Вампиры средней полосы" 18-летний Тимофей Кочнев. Об этом "Афише Daily" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Авторы проекта объяснили, что им нужно было найти какой-то выход из ситуации, так как Женек (раньше этого персонажа играл Калюжный. – Прим. ред.) "воскрес" во втором сезоне. В результате решение помогли принять актер Юрий Стоянов, который сыграл в сериале роль деда Славы, а также артист Артем Ткаченко, сыгравший вампира-врача Жана Ивановича.

"За несколько сотен лет бессмертный французский доктор поднаторел и в пластической хирургии. Женьку подобрали новое лицо – правда, очень похожее на лицо Игоря Якушева из "Папиных дочек", – отметили авторы проекта.

Режиссер сериала и шоураннер Алексей Акимов добавил, что Кочнев не уступает в своем таланте Калюжному.

"Все, что пережил Женек, скажется на нем, и достаточно сильно. А как – увидите", – заключил Акимов.

Съемки третьего сезона сериала о начались в середине мая в Москве. Кочнев известен своим ролями в сериалах "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Пищеблок" и "Папины дочки. Новые", а также в фильме "Соловей против Муромца".

В начале марта в отношении Калюжного было заведено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва в прошлом году актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы. В результате в конце мая музыкант отправился в армию. Его провожали родственники, друзья, знакомые.

