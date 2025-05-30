Агент Калюжного опроверг информацию о его службе в элитных войсках

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Агент российского актера и музыканта Глеба Калюжного Григорий Сухов опроверг сведения о том, что артист будет проходить службу в Семеновском полку. Об этом он сообщил RT.

Калюжный ранее заявлял, что хочет проходить службу в элитных войсках. Спустя время телеграм-канал SHOT сообщил, что актер будет служить в Семеновском полку, который обеспечивает охрану стратегических объектов.

Представитель артиста при этом отметил, что сведений о точном месте, где проходит службу Калюжный, пока нет.

В начале марта против Калюжного возбудили дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва в 2024 году актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы. В результате в конце мая музыкант отправился в армию со сборного пункта на Угрешской улице в Москве. Калюжного провожали родственники, друзья, знакомые.

