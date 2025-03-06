Мать Калюжного удивилась, узнав об уголовном деле против актера

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать актера Глеба Калюжного Наталья удивилась, узнав об уголовном деле против сына, передает издание Super.

Женщина заявила, что Калюжный официально учится в университете "Синергия", в котором успешно сдал последнюю сессию.

"Я не понимаю, что происходит", – добавила мать актера.

В отношении Калюжного возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу. При этом оснований для отсрочки у него не было, а по состоянию здоровья Калюжный годен к службе.

Позже он посетил следователя. Во время беседы с ним и адвокатом решался вопрос о том, пойдет ли Калюжный служить в армию или понесет уголовную ответственность.

Актер известен по ролям в таких проектах, как "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", "Новенький", "Трепачи", "Челюскин. Первые" и других.