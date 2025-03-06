РИА Новости: актер Калюжный приехал к следователю по делу об уклонении от армии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Глеб Калюжный, против которого возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии, самостоятельно приехал к следователю, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника, актер находится у следователя с адвокатом. В частности, решается вопрос, пойдет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность.

О возбуждении дела против Калюжного стало известно 5 марта. По версии правоохранителей, в осенний призыв 2024 года актер не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу.

Уточнялось, что на момент получения повестки Калюжный не имел оснований для отсрочки от срочной службы. Кроме того, по состоянию здоровья он был признан годным, писали СМИ.

Калюжный известен ролями в сериалах "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", "Новенький", "Трепачи", "Челюскин. Первые" и других.

