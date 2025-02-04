Минобороны предложило скорректировать список болезней для медкомиссий

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Минобороны России предложило скорректировать категории годности к военной службе для призывников, встающих на воинский учет, и граждан, поступающих на службу по контракту. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для военнообязанных с первичным, вторичным или скрытым сифилисом предлагается изменить категорию годности с "ограниченно годен" на "годен с незначительными ограничениями". Также планируется исключить пункт, по которому военнослужащие с поздним или врожденным сифилисом признавались негодными к службе.

Кроме того, оборонное ведомство предложило пересмотреть категории годности для граждан с такими заболеваниями и состояниями, как шизофрения, невротические расстройства, гипертония, а также посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Многие из предлагаемых изменений будут касаться только контрактников.

Ранее стало известно, что первоначальная постановка на воинский учет в Москве была полностью переведена в электронный вид. Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, что с 1 января по 31 марта молодые люди, которые в этом году достигнут 17-летнего возраста, будут получать СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. В таком случае посещать пункт призыва теперь не понадобится.