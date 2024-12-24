Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Анна Семенович посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве, сообщает Агентство "Москва".

Она напомнила, что уже 10 лет ведет программу "Дембельский альбом" на одной из российских радиостанций, в рамках которой часто посещает и выступает в воинских частях, где служат срочники.

"В такой пункт я попала впервые – и поражена, как здесь все четко и грамотно, автоматизировано. Здесь есть психологи, есть и врачи, которые берут анализы крови и уже дают свой вердикт – годен или нет", – поделилась артистка.

Здесь же есть нотариусы, которые могут помочь гражданину с документами. В целом вся процедура составляет всего несколько часов, сказала Семенович. Она пожелала военным удачи, смелости и здоровья.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 1 апреля 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит можно на портале mos.ru. На горячей линии по номеру 117 горожан проконсультируют о возможности прохождения службы и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее здесь уже побывали участницы группы "Девчата". Они впервые выступили в пункте отбора на службу по контракту и рассказали, что остались довольными всеми этапами процедуры.

