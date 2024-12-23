Участницы группы "Девчата" выступили в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Участницы группы "Девчата" выступили перед военнослужащими в едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инна Дудченко рассказала, что их группа не раз выступала в военкоматах, однако в едином пункте отбора на военную службу по контракту – впервые. Она заявила, что осталась довольная всеми этапами отбора на военную службу. Участница "Девчат" отметила мобильность и оперативность решения всех вопросов.

"Посмотрев на ребят, которые сюда пришли, хочется сказать, что не перевелись еще богатыри на Руси", – добавила она.

Артистки, в свою очередь, пожелали военнослужащим вернуться с победой.

"Дорогие наши воины, вы наше крепкое мужское плечо, с вами ничего не страшно в этой жизни. Мы вам желаем смелости, мужества, а самое главное, хотим пожелать вам удачи. И чтобы, конечно, ваши семьи гордились вами, и мы все ждем вас с победой домой. Больше б нам таких людей, стала б Родина сильней!" – подытожила Дудченко.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Всех желающих в пункте принимают в будни дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, а в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Записаться на прием можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию можно получить с помощью горячей линии по номеру 117. Кроме того, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступил перед военнослужащими. Артист обратил внимание, что это его первый визит в пункт, при этом он с командой неоднократно ездил в Сирию, зону спецоперации, чтобы поддержать военных.

