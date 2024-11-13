Музыкант Алексей Глызин выступил в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступил перед военнослужащими, передает Агентство "Москва".

Артист обратил внимание, что это его первый визит в пункт отбора на контрактную службу, при этом он с командой неоднократно ездил в Сирию, зону спецоперации, чтобы поддержать военных РФ.

"Меня удивил тот факт, что люди для оформления документов могут работать без выходных. И, конечно, меня удивило количество парней, которые подписывают контракты. Их действительно очень много", – сказал артист.

Глызин исполнил перед поступившими на военную службу несколько своих песен, а также пожелал им вернуться здоровыми и достойно пройти все испытания.

"Я хорошо знаком с армией, поскольку отслужил срочную службу – два года на Дальнем Востоке. Конечно, сегодня ситуация несколько другая. И я очень уважаю людей, которые идут защищать Родину, нашу страну. Они делают это абсолютно осознанно, они не боятся", – сказал он.

Глызин добавил, что успел пообщаться с контрактниками разного возраста, в их глазах он не увидел ни страха, ни испуга.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Недавно единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Александр Скляр. Музыкант выступил с несколькими песнями и пожелал военным здоровья, крепости духа и победы.