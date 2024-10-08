Александр Скляр выступил в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный артист РФ, музыкант Александр Скляр посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, где дал концерт перед солдатами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я думаю, что российский боец – самый крутой боец в мире. У него есть ощущение, что за ним стоит огромная могучая страна. И у этой страны есть незыблемые, очень важные для человека вещи – это, конечно, без сомнения, любовь к Родине", – сказал он.

Музыкант выступил с несколькими песнями и пожелал военным здоровья, крепости духа и победы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля прошлого года. Он находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Посетить пункт можно с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Записаться на визит можно и на портале mos.ru.

Дополнительные вопросы о службе и мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии 117 или при помощи чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее актриса и режиссер Ольга Будина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве и провела там концерт.

По ее словам, стране необходимы люди, которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей. Актриса пожелала военным просчитывать обстановку на поле боевых действий, а также быть готовыми к внезапным ситуациям.

