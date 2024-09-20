Лада Дэнс встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Фото: телеграм-канал "Лада Дэнс"

Певица Лада Дэнс посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице и выступила перед военнослужащими, передает Агентство "Москва".

По ее словам, самое главное, что люди, которые приходят, делают это осознанно. Она спела несколько песен, а также пожелала военнослужащим вернуться к родным с победой.

"Я желаю им ангела-хранителя, чтобы их матери и любимые дождались их дома. И чтобы у них было настоящее братство, чтобы они друг за друга как одна семья", – заключила Дэнс.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Недавно единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист России Феликс Царикати. Певец исполнил несколько песен и пожелал российским солдатам вернуться домой с победой.