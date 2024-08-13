Родион Газманов встретился с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Музыкант Родион Газманов посетил единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, где встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу, передает Агентство "Москва".

"Это люди, которых поддерживать не только важно, это почетно. Это ребята, которые едут защищать нашу страну в очень сложные для нее времена, поэтому я здесь, и это не первый раз и далеко не последний", – подчеркнул Газманов.

Во время посещения пункта ему рассказали, как происходит набор. На полевой кухне его угостили гречневой кашей. Кроме того, в конце визита Газманов исполнил несколько своих песен для пришедших в пункт.

"Все на своих местах, люди работают, видно, что <…> все очень четко, все по плану, все, как должно быть в принципе в армии. <…> Я ребятам пожелаю удачи, сил и самое-самое главное – вернуться целыми, невредимыми и с победой", – добавил Газманов.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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