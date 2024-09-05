Певец Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Заслуженный артист России Феликс Царикати посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там он дал концерт перед военнослужащими. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я с огромным восхищением отношусь к вашему решению, потому что нашу Родину надо защищать", – сказал Царикати.

Певец исполнил несколько песен, а после пожелал российским солдатам вернуться домой с победой.

"Всю жизнь нашему русскому человеку приходится отвоевывать нашу родную землю. Она у нас самая лучшая, самая гостеприимная, самая богатая. Удачи вам всем, ребята!" – сказал артист.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее певец Александр Буйнов посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве. Там музыкант выступил перед военнослужащими и пообщался с добровольцами. Также Буйнов отметил, что его приятно порадовала внутренняя организация единого пункта отбора, позволяющая военнослужащим пройти все необходимые инстанции за короткое время.