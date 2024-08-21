Певица Дубцова встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российская певица Ирина Дубцова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту, передает Агентство "Москва".

"Организация в пункте отбора на высшем уровне. Это очень важно. Как женщина, которая вдруг оказалась бы на месте провожающей своего мужа на службу по контракту, я понимаю, что здесь все организовано хорошо. Еще в прошлом году не было места, где люди могут посидеть, пообниматься, поговорить, поплакать и подбодрить друг друга. А в этом году такое место есть, и вообще очень многое изменилось в лучшую сторону. Это здорово. В прошлом году я тоже была в пиковое время, но было гораздо меньше народу. Сегодня просто коридоры забиты, мы еле протискивались сквозь ребят, которые совершенно не грустят", – сказала Дубцова.

Она также пожелала военнослужащим вернуться с победой.

"Я пришла просто сказать спасибо и слова поддержки ребятам. И еще раз убедиться в том, что они идут служить не ради денег. И в прошлом году, и в этом году я встретила серьезных, нормальных ребят, у которых есть и работа, и семьи. Они идут не от безысходности, они идут, потому что они нормальные русские мужики, которые хотят защищать свое Отечество", – добавила она.

В свою очередь, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Леонид Андреев отметил, что в среднем ежедневно в пункт отбора записываться добровольцами на военную службу приходят более 100 человек.

"В нашем пункте отбора прохождение мероприятий кандидатами организовано по принципу одного окна, как во всех современных многофункциональных центрах. То есть желающий попасть на военную службу берет талон в электронной очереди, и с ним он проходит все этапы, начиная с заполнения первичных документов и автобиографии, заявления о поступлении на военную службу по контракту, также проходит медицинскую комиссию, профессиональный психологический отбор, собеседование с психологом. Проходя этапы отбора, также человек может решить все возникающие у него какие-то сложные вопросы, затруднения. Так, у нас находятся представители службы судебных приставов для оперативного решения возникающих трудностей, представители банков, представители нотариальной палаты. А если к нам обращаются иностранные граждане, для их удобства им прикрепляются переводчики. В среднем на пункт отбора приходит ежедневно более 100 человек, и их количество растет", – уточнил он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года. Он располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставят на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее единый пункт отбора на военную службу посетил музыкант Родион Газманов. Он встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу. Во время посещения пункта ему рассказали, как происходит набор. На полевой кухне его угостили гречневой кашей. Кроме того, в конце визита Газманов исполнил несколько своих песен для пришедших в пункт.

