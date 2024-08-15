Певица Крыгина встретилась с контрактниками в пункте отбора на военную службу в Москве

Исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту и дала концерт перед военнослужащими, сообщает Агентство "Москва".

"Я русский человек и русская певица. Я не боюсь этого слова, никогда не боялась. Я патриот своей Родины, патриот России. Поэтому я здесь, чтобы благословить ребят на подвиг. Сегодня мне показали единый пункт отбора на военную службу, провели экскурсию. Хочу сказать, что здесь все очень хорошо организовано, замечательно и четко. Работа здесь ведется на самом высшем уровне", – сказала Крыгина.

Надежда Крыгина исполнила перед поступившими на военную службу по контракту несколько песен, а также пожелала военнослужащим вернуться домой с победой.

"Я хочу, чтобы ребята шли, побеждали и возвращались. За своих детей и внуков нужно бороться, нужно их защищать. Бог в помощь!" – добавила она.

Также перед военнослужащими выступили артисты "Москонцерта" Мария Беляева и Александр Усков, которые сыграли на русских народных инструментах: гуслях разной конструкции, баяне, русских гармошках и исполнили народные песни.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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