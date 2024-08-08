Группа "Катюша" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Участники группы "Катюша" Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, сообщает Агентство "Москва".

Группа исполнила перед присутствующими военнослужащими несколько песен, также музыканты пожелали им здоровья и силы духа. Исполнительницы рассказали, что в пункте отбора оказались впервые – обычно они видят бойцов во время своих выступлений на фронте.

"Мы успели встретить даже одного человека, который год назад побывал на наших концертах – там, в зоне проведения специальной военной операции. Он раньше был добровольцем, а теперь пришел полноценно заключать контракт", – поделилась Хатл своими впечатлениями.

Она подчеркнула, что в едином пункте отбора на военную службу организовано все максимально комфортно и упорядоченно. Также девушка выразила слова благодарности всем тем, кто сюда приходит и подписывает контракт с Минобороны.

"Мы очень благодарны ребятам за то, что они решаются и делают это нелегкое дело. Ребята, знайте, что победа будет за нами", – добавила Щепакина.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту появился в Москве 1 апреля 2023 года. Он находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием граждан ведется с 9 до 18 часов по будням, с 9 до 16 – в субботу, а также с 9 до 15 – в воскресенье.

Записаться в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительную информацию о возможности прохождения службы и мерах поддержки военных и их семей можно узнать на горячей линии по номеру 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

Ранее пункт отбора на военную службу по контракту посетили участники рок-группы "Зверобой" Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев и Сергей Кифак. Артисты пожелали военным Победы, Божьей милости, а также вернуться домой живыми и здоровыми.

