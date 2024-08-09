Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Музыкант, рэп-исполнитель Рич посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Я в полном восторге от пункта отбора! Ты приходишь и видишь высокие технологии, все очень здорово. Есть психологи, медики, люди смотрят телевизор, играют в игры, для меня это поразительно. Я очень рад, что мы достигли таких высот", – сказал Рич.

Он также подчеркнул важность и статус профессии военного.

"И я своими скромными стараниями, своими песнями пытаюсь объяснить молодым людям, что нет ничего важнее, чем защищать Родину, это самое святое, что человек может в своей жизни сделать", – добавил рэп-исполнитель.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Для работы с кандидатами разработали специальное программное обеспечение. В частности, оно позволяет сотрудникам пункта вести личное дело будущего контрактника, автоматически составлять 15 печатных форм, хранить отсканированные копии документов и фотографии, принимать и обрабатывать обращения, следить за явкой и прохождением полного цикла отбора и тестирований, фиксировать потребность кандидата в заселении в гостиницу до отбытия в часть. Сохранность личных данных обеспечивается закрытым защищенным контуром с трехфакторной аутентификацией.

В пункте отбора работают более 100 человек, среди которых военные, сотрудники военного комиссариата Москвы, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, сотрудники банков, нотариус и сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

Ранее с контрактниками встретились участники рок-группы "Зверобой" Александр Носков, Дмитрий Сосов, Алексей Иовчев и Сергей Кифак. Они исполнили перед поступившими на военную службу несколько композиций, а также пожелали военнослужащим не волноваться.