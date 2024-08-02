Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первыми посетителями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", стартовавшего в Гостином Дворе, стали семьи с детьми и близкие участников специальной военной операции (СВО), которые получают поддержку от города и активно участвуют в жизни Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, Людмила и Ильдар Акчурины со своими детьми Тимуром, Ильей и Жанной посещают один из семейных центров города и пользуются льготами, которые доступны для многодетных семей. Кроме того, посетителями форума стали Дмитрий и Вэлори Донэлл-Швархалевы, которые воспитывают четырех сыновей, и родители пятерых дочерей Гульнара и Андрей Закусило, по совместительству являющиеся основателями региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы". Также на фестивале побывали Вера и Тимофей Асачевы, которые сумели победить на региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года – 2024".

Посетила форум и семья Маркушиных, глава которой принимал участие в спецоперации. Николай и Антонина растят троих детей, а также принимают активное участие в волонтерской и общественной деятельности. Так, Николай работает в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, помогая другим ветеранам вновь влиться в мирную жизнь. Семьи бойцов спецоперации, как и многодетные родители, получают все меры поддержки, которые может предложить столица.

Экскурсию по площадке фестиваля в Гостином Дворе для гостей провела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Они посетили такие площадки, как Бульвар "Московского долголетия", Проспект знаний, Аллея технологий будущего и музей "Узнай свой организм". Дети приняли участие в мастер-классах, на которых им помогли создать индивидуальные дизайнерские вещи из обыкновенных шоперов и футболок. Кроме того, им представилась возможность научиться делать чокеры "Цепочка моей ДНК".

Ракова напомнила, что масштабный форум проводится в этом месте второй год. В 2024-м его основной идеей стали сами москвичи, а также их взаимодействие с городом.

Вице-мэр назвала Москву единым живым организмом, который обладает своим генетическим кодом, сформированным по прошествии столетий. По ее словам, в ДНК столицы входит культура, искусство, архитектура и менталитет города, а также судьбы миллионов живущих в нем семей.

"На форуме-фестивале в Гостином Дворе мы создали город будущего, в котором есть свои улицы, площади и проспекты. И главная его площадь – это площадь столичных семей. Нам есть чем гордиться, ведь сегодня в московских семьях одновременно живут четыре поколения. Еще несколько лет назад мы знали о своих прадедушках и прабабушках только по рассказам старших, а сейчас младшее поколение может напрямую пообщаться с ними благодаря росту продолжительности жизни. Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, – для нас важно, чтобы они еще были здоровы и социально активны", – подчеркнула Ракова.

Она также обратила внимание, что столица работает над созданием условий для счастливой жизни горожан. Так, живущие в Москве семьи могут пользоваться современными медицинскими технологиями, получать образование и прибегать к услугам продвинутой системы социальной защиты.

Между тем на площадке в Гостином Дворне в рамках форума-фестиваля в красивую дату 24 августа 2024 года планируют заключить брак более тысячи пар. В качестве подарка для молодоженов искусственный интеллект сгенерирует индивидуальную песню для свадебного танца. Также их ждут живое музыкальное сопровождение и профессиональные фотографы.

