Гости форума-фестиваля "Москва 2030" отпразднуют день рождения панды Катюши

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В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" отпразднуют день рождения панды Катюши. Гостям также представится возможность посмотреть новый фильм о молодой панде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Так, 24 августа день рождения панды будет отмечаться в самом зоопарке, а уже на следующий день, 25 августа, празднование состоится в "Музеоне".

Там же посетители форума смогут посмотреть фильм, посвященный приезду панд Диндин и Жуи в Москву. На этой площадке фестиваля им также представят кино "Хозяин Алтайских гор" о снежных барсах. Третьей премьерой станет лента о панде Катюше.

Акулова рассказала, что команда зоосада разработала обширную программу, которая рассчитана на посетителей форума разных возрастов. Она станет первым крупным мероприятием, которое зоопарк проведет за пределами своей территории.

"Будет проходить большое количество лекций, мастер-классов, встреч с нашими зоологами и киперами. Посетители увидят много эксклюзивных роликов о наших питомцах, увидят наше участие в специальных спасательных операциях, как мы спасаем животных и перевозим их в Московский зоопарк. Мы организуем встречи с нашими волонтерами, опекунами, расскажем об опекунах, кто это такие и почему опекают", – отметила она.

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется и зона экстремальных видов спорта. Она появится на территории мультиспортивной площадки в "Лужниках". Ее оборудуют по нормам и регламентам проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. При этом заниматься смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы.