На форуме-фестивале "Москва 2030" откроется площадка экстремального спорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На территории мультиспортивной площадки в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" 3 августа откроется зона экстремальных видов спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Она будет работать со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу – с 12:00 до 22:00, в субботу – с 10:00 до 22:00, а в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Площадки оборудуют по нормам и регламентам проведения соревнований по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту. При этом заниматься смогут как начинающие спортсмены, так и профессионалы. В свою очередь, для BMX-райдеров, скейтбордистов, кикскутер-райдеров и роллеров будет работать площадка с различной высотой и наклонами.

На них пройдут мастер-классы от известных спортсменов и групповые занятия. Также горожане смогут посетить зону фиджитал-спорта. На все мероприятия вход свободный.

Кроме того, 3 августа с 10:00 до 18:00 всех желающих пригласили на отборочно-квалификационный этап соревнования по BMX-фристайлу. Выступления участниками будут оценивать по нескольким критериям: уровень сложности, оригинальность и точность выполнения акробатических элементов во время полета.

В этот же день с 14:00 до 17:00 в фиджитал-зоне пройдут мастер-классы профессиональных райдеров.

На следующий день, 4 августа, с 11:00 до 19:00 горожане могут в качестве зрителей понаблюдать за российскими и зарубежными спортсменами, прошедшими первый этап BMX-фристайла. Однако в ходе дополнительной программы гости и сами смогут стать участниками соревнования в компьютерной игре и спортивной дисциплине BMX.

Между тем горожан пригласили бесплатно позаниматься спортом в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", спортивных площадках и в зонах воркаута. Для них доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

Например, в рамках проекта "Мой спортивный район" на 114 площадках Москвы до конца сентября горожане могут заниматься фитнесом, бегом, ушу, роллер-спортом, бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом, баскетболом.