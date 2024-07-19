Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москвичи могут бесплатно позаниматься спортом в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", спортивных площадках и в зонах воркаута. Об этом Сергей Собянин написал в личном блоге.

Мэр отметил, что спортивная инфраструктура столицы позволяет заниматься спортом в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Для горожан доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

Собянин напомнил, что новый летний сезон проекта "Спортивные выходные" начался 1 июня. За первый месяц лета к проекту присоединились 9,5 тысячи человек. Бесплатные тренировки проводятся под руководством квалифицированных тренеров.

Каждый год список площадок меняется и дополняется, учитывая пожелания граждан. Поэтому, объяснил градоначальник, сейчас тренироваться можно в парках, на набережных, на территориях речных вокзалов, ИЦ "Сколково" и других. Раньше занятия проводились только по выходным, но в этом году они стали доступны и в будние дни. Для участия в проекте даже необязательно выходить из дома: в 07:00 по будням проходят онлайн-зарядки с тренерами World Class, подчеркнул Собянин.

Кроме того, проект "Лето. Пляж. Московский спорт" с 1 июня объединяет все пляжные и водные виды спорта. Позаниматься можно в зонах отдыха "Левобережье", "Белое озеро" и "Тропарево", парке "Мещерский", "Строгино Wake Park" и возле Большого городского пруда в Зеленограде.

Также там доступны различные пляжные активности. Все желающие могут поучаствовать в мини-турнирах по пляжному волейболу. К проекту уже присоединились свыше семи тысяч человек, рассказал Собянин.

Еще проект "Мой спортивный район" позволяет круглый год тренироваться под руководством тренеров недалеко от дома, продолжил мэр. На 114 площадках Москвы до конца сентября горожане могут заниматься фитнесом, бегом, ушу, роллер-спортом, бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом, баскетболом. Всего с начала лета к занятиям уже присоединились свыше 30 тысяч человек.

Кроме того, москвичи могут испытать свои силы, сдав нормативы "Готов к труду и обороне". Результаты фиксируют в столичных парках. С начала июня в проекте поучаствовали более четырех тысяч человек.

Также в начале июля в Москве запустили сервис для тех, кто любит спорт и активный образ жизни, – веб-портал "Московский спорт". С его помощью люди могут записываться в бесплатные спортивные секции, выбирать и арендовать спортплощадки, подбирать тренеров, узнавать о спортивных событиях Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице пройдут бесплатные функциональные тренировки. Занятия помогут улучшить физическую форму, координацию и гибкость. Тренировки будут проводиться по выходным дням в парках, зонах отдыха и на фестивальных площадках "Московских сезонов".