Москвичей познакомят с культурой разных стран в рамках летнего фестиваля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На московских набережных пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", которые познакомят горожан с иностранными традициями и исскуствами. Москвичи смогут приобщиться к разным культурам мира, не покидая город, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, 25 июля на набережной "Музеона" пройдет мастер-класс по аргентинскому танцу – танго нуэво. Это направление в танце появилось в 1990-х годах, оно основано на физике движений больше, чем на музыке, чувствах и традициях аргентинского танго. В связи с этим здесь встречается много импровизации, а подобные занятия в целом помогают развитию выносливости и координации.

25 августа жители и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу Гавайев на набережной парка искусств "Музеон". Участники школы "Дом гавайского танца" исполнят номера в древнем и современном стиле, а также расскажут посетителям об истории, культуре, жителях и природе Гавайских островов. К танцам также смогут присоединиться все желающие, независимо от возраста и уровня физподготовки.

Кроме того, горожане смогут обучиться индийской хатха-йогена набережной Нагатинского затона 3 августа. Данное направление йоги отличается от обычной более медленным темпом и акцентом на медитацию. Занятие проведет сертифицированный преподаватель, специалист по лечебной физкультуре Анфиса Дьяконова. Участникам при этом будут предложены варианты простых и сложных упражнений в зависимости от подготовки.

Также на набережных можно будет научиться созданию аксессуаров в традициях народов России. К примеру, 27 июля на ВДНХ все желающие смогут сделать своими руками кокошник – самый узнаваемый символ русского традиционного костюма.

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре также состоится арт-перформанс "Морковь культурная". Его автором станет российская художница, куратор объединения "Выставочные залы Москвы" Елена Ковылина.

Помимо этого, по многочисленным просьбам жителей столицы с 17 по 21 июля на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве" вновь проходит праздник мороженого и сладостей. Посетители мероприятия смогут стать участниками мастер-классов по декору летних аксессуаров, росписи и украшению посуды для сладких напитков.