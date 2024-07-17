Горячая линия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" приняла более 2 тыс звонков

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москв

Горячая линия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" приняла более двух тысяч звонков за месяц, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По телефону +7 (499) 530-08-14 консультируют по любым вопросам, связанными с посещением или организацией собственных мероприятий фестиваля. Позвонить можно с 06:00 до 22:00. Операторы предоставят полную информацию о том, как принять участие в том или ином событии или забронировать площадку, а при необходимости свяжут с ее администратором.

Чаще всего жители уточняли, как подать заявку на организацию мероприятия, можно ли посетить площадку перед тем, как ее забронировать и есть ли на ней дополнительное оборудование.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что для многих горожан привычнее получать нужную информацию по телефону. Поэтому, помимо специальной страницы, на которой можно узнать все о проекте, была выделена отдельная горячая линия.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит более чем на 600 площадках и продлится в Москве до 8 сентября. Москвичи выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля в соответствующем опросе "Активного гражданина".

Большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).