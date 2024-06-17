Москвичи выбрали самые интересные мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Большинство москвичей предпочитают в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" посещать кинопоказы, концерты, стендап-выступления и театральные поставки. Так в соответствующем опросе проекта "Активный гражданин" ответили 25% голосовавших, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках опроса на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).

На каждой фестивальной площадке организована своя развлекательная программа. Участники опроса также могут присоединиться к акции "Активное лето" и с помощью QR-кодов, размещенных на специальных информационных стелах, оценить помещаемые мероприятия.

Среди участников уже прошел первый из 14 розыгрышей призов. Генератор случайных чисел выбрал тысячу победителей, каждый из которых получил по 300 баллов. Их можно обменять на товары и услуги на сайте "Миллион призов". Остальные розыгрыши будут проводить еженедельно до окончания фестиваля 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля на Никитском бульваре пройдет художественный марафон. Все гости могут посетить творческие мастер-классы, где изучат современные технологии живописи и создадут предметы искусства своими руками. Поделки можно забрать с собой.