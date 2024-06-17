Бесплатные уроки рисования проходят в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Художественный марафон пройдет на Никитском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На протяжении 100 дней 2,5 тысячи молодых художников будут выставлять свои картины и арт-объекты для зрителей. Кроме того, все гости фестиваля смогут посетить творческие мастер-классы, где им представится возможность бесплатно изучить современные техники живописи и создать оригинальные предметы искусства своими руками.

Свои поделки москвичи и гости города смогут забрать с собой. Занятия будут проводиться в рамках вернисажа и арт-маркета "Искусство рядом", который был организован объединением "Выставочные залы Москвы".

Так, 19 июня в 15:00 посетители фестиваля смогут познакомиться с искусством коллажа. Ведущим этого мастер-класса станет куратор проектов галереи "Здесь на Таганке" Арнольд Коробов. В этом творческом пространстве объединяются начинающие художники, работы которых также будут представлены на Никитском бульваре.

Уже 20 июня в 18:00 художница Катерина Новоселова научит жителей и гостей города рисовать разными видами пастели на фактурной бумаге. На следующий день в 17:00 участники фестиваля смогут поучаствовать в акварельном пленэре, а 22 и 23 июня в 17:00 им представится возможность поиграть в гигантские крестики-нолики.

В рамках мастер-класса "Птичка моя", организатором которого выступит галерея "Печатники", 24 июня в 16:00 москвичи смогут собственноручно сделать украшения из кожи. Преподаватель Лариса Горелова расскажет, как создать необычную брошку-птичку из заготовок, и поделится тонкостями работы с натуральными материалами.

На следующий день в 16:00 гости вернисажа на Никитском бульваре смогут принять участие в занятии "Пенная вечеринка", которое станет совместным проектом галерей "Печатники" и "Загорье". В качестве ведущей на мероприятии выступит Екатерина Жданович. Посетители мастер-класса создадут твердую пену для ванны из экологичных ингредиентов. Каждый получит возможность самостоятельно выбрать аромат, цвет и форму поделки.

Уже 27 июня в 16:00 состоится мастер-класс по созданию графической работы с элементами леттеринга (искусство рисования букв). Гости получат от организаторов кусочки дерева разных пород, затем им расскажут, чем они отличаются друг от друга. Каждый участник построит из них свою башню, после чего нарисует ее очертания на бумаге с помощью кисти и туши. Кроме того, посетители попрактикуются в искусстве каллиграфии и напишут крылатую фразу по образцу. Занятие будет проводиться под руководством мастера Анны Манылюк.

Мастер-класс по созданию диффузора состоится 28 июня в 16:00. Его проведут Нвард Гегамян и Дарья Селянина. Гости смогут собрать уникальную парфюмерную композицию, которая будет полностью составлена из натуральных ингредиентов.

Ранее сообщалось, что ряд мероприятий пройдет на столичных набережных в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". На более чем 600 площадках во всех районах города состоятся мастер-классы, кинопоказы, занятия танцами, спортивные тренировки и экскурсии.