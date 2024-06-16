"Лето в Москве": какие мероприятия пройдут на столичных набережных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" приглашает москвичей и гостей города посетить мероприятия на набережных, которые будут проходить с 17 по 21 июня. Информация о программе появилась на портале мэра и правительства столицы.

Так, на более чем 600 площадках во всех районах города проходят мастер-классы, кинопоказы, занятия танцами, спортивные тренировки и экскурсии.

Желающие могут посетить интерактивные занятия по английскому и китайскому языку, которые проводятся на базе амфитеатра парка "Печатники". Организаторы утверждают, что уроки подойдут для гостей с любым уровнем подготовки.

В свою очередь, на набережной в районе Корабельной улицы организуют литературные чтения "Москва. Любимая. Летняя". Для участия в них пригласят профессиональных актеров.

Мастер-класс "Курортные танцы" состоится на набережной Южного речного вокзала. Здесь планируют провести настоящий флешмоб.

Научиться создавать сувениры из цветного песка можно в рамках занятия "Песочный город", которое пройдет 20 июня возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ.

Также есть возможность изучить технику самомассажа с помощью мячей и пенных роллов. Занятия проведут в первой зоне парка "Музеон".

Ранее сообщалось, что на четырех площадках фестиваля "Времена и Эпохи" в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут исторические квесты. Организаторы создали игры, посвященные различным темам и эпохам. В одном сеансе смогут принять участие до 25 человек, а сами игры будут проводиться каждый час.

Любители эпохи Античности, например, смогут принять участие в соревнованиях на западе столицы, в парке Олимпийской деревни, недалеко от метро "Мичуринский проспект".

