Собянин: "Домики добра" открылись в Москве для сбора гуманитарной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Домики добра" открылись в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В них проходит сбор гуманитарной помощи, рассказал Сергей Собянин.

"Их можно найти по вывескам с надписью "Москва помогает" на 25 фестивальных площадках в 10 округах столицы", – приводит слова главы города портал мэра и правительства Москвы.

Для детей, проживающих на новых российских территориях, ведется сбор игрушек и книг. Также для них можно принести настольные игры и кондитерские изделия длительного хранения. В качестве помощи принимаются и школьные принадлежности.

Ведется сбор и тех вещей, которые будут переданы участникам СВО. Для них в "Домиках добра" собирают подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Кроме того, в пунктах сбора можно будет подписать открытки.

Помощь там собирают и для животных. Чтобы помочь им, москвичи могут принести корм и различные средства гигиены. Вещи, которые будут приниматься в качестве гуманитарной помощи, должны быть новыми.

Ранее сообщалось, что телеканал RT с 28 по 30 июня проведет международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Он состоится на площадке форума "Россия" в Москве. Главред издания Маргарита Симоньян рассказала, что на фестивале будут представлены фильмы о людях, которые делают "правильное дело".

