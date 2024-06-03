Максим Руднев собрал в Москве партию гумпомощи для бойцов СВО и жителей новых регионов

Фото: Агентство "Москва"/Григорий Беликов

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев совместно с активистами собрал в Москве партию гуманитарной помощи для бойцов спецоперации на Украине и жителей новых российских регионов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что в состав гумпомощи вошли маскировочные сети, квадрокоптеры, одежда, бытовая химия, тактические аптечки, наборы инструментов, лимонады для детей и другое. Скоро активисты доставят гуманитарный конвой.

Очередной сбор помощи курировали координатор "Женского движения "Единой России" в столице Ирина Елиферова и активистка "Женского движения" Ирина Малькина. Также значительный вклад внесли депутат ГД Юлия Дрожжина, депутат МГД Людмила Стебенкова и муниципальный депутат Екатерина Раззакова, указал Руднев.

По его словам, грузы с гуманитарной помощью отправляются в зону СВО регулярно. Он поблагодарил каждого волонтера, который внес свою лепту, и сказал, что только общими усилиями получится добиться победы.

"Бойцы должны чувствовать нашу поддержку. После каждой отправки мы убеждаемся в том, что делаем очень нужное дело", – подчеркнул Руднев.

Елиферова уточнила, что для жителей новых российских регионов волонтеры собрали одежду, предметы личной гигиены и много книг. Она напомнила, что в этом году "Женское движение" запустило новый проект, целью которого является оказание психологической помощи жителям пунктов временного размещения.

Ранее руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева направила гумпомощь для подопечных Дома солдатского сердца – бойцов спецоперации. Груз состоял из лопат, молотков, топоров, наборов гаечных ключей и отверток и другого. Отмечается, что организация на регулярной основе отправляет гумпомощь в Новороссию, а также помогает восстановиться раненым.