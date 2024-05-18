Родион Газманов выступил перед бойцами СВО в Королеве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Артист Родион Газманов выступил перед пациентами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ в Королеве и пообщался участниками СВО, которые проходят там реабилитацию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Перед началом концерта Газманов сказал, что выступать для него перед бойцами спецоперации является большой честью. В ходе выступления он исполнил авторские песни и прочитал свои стихи.

Певец подчеркнул, что победитель – не тот, кто пришел и сразу победил, а тот, кто нашел силы собраться и двигаться дальше.

Родион Газманов с начала СВО поддерживает российских военных. Он неоднократно выступал перед участниками спецоперации, в новых регионах РФ. Более того, артист занимается сбором гуманитарной помощи для жителей Новороссии.

Ранее Газманов выступил на Поклонной горе в Москве в преддверии Дня Победы. Артист сказал, что выступление для москвичей в канун праздника было для него очень важным и волнительным.