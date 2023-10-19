19 октября, 07:15Общество
Российские артисты выступили с концертом в госпитале имени Бурденко
Российские артисты выступили перед участниками спецоперации в подмосковной Балашихе. Концерт прошел в госпитале имени Бурденко. Там бойцы проходят лечение и реабилитацию.
На встречу с военнослужащими приехали лауреаты Международного фестиваля народной песни "Добровидение", а также фолк-группа "Партизан ФМ". Кроме того, в госпитале была организована художественная выставка, на которой представили картины, посвященные Великой Отечественной войне и СВО.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.