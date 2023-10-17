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17 октября, 19:33

Культура

Вышел финальный трейлер "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Apple TV+ представил финальный трейлер картины "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе. Премьера фильма на мировых экранах запланирована на 20 октября.

Картина рассказывает об убийстве почти 60 членов племени осейджи в период с 1921 по 1925 год. После того как племя во второй половине XIX века получило право на получение прибыли от нефти в штате Оклахома, оно стало считаться одним из самых богатых в мире.

Роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Брендан Фрейзер и другие актеры.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года выйдет реалити-шоу Netflix "Игра в кальмара". Известно, что 456 участников будут бороться за приз в размере 4,56 миллиона долларов, проходя испытания, вдохновленные сериалом. Всего выпустят десять эпизодов.

В российский прокат вышел сериал "Платонические отношения"

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