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Культура

11:44

Ди Каприо уступил главную роль в новом фильме Скорсезе звезде "Фарго"

культура

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision

Актер Леонардо Ди Каприо уступил звезде сериала "Фарго" Джесси Племонсу главную роль в новом вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны", сообщает "Газета.ру".

Ди Каприо сыграет роль второго плана, представ перед зрителями в образе племянника хозяина ранчо, роль которого исполнит Роберт де Ниро.

Джесси Племонс сыграет сотрудника ФБР, расследующего загадочные убийства.

Ранее Леонардо Ди Каприо написал письмо Джо Байдену. Актер попросил нового президента США обратить особое внимание на проблемы климата.

По мнению Ди Каприо, новой администрации нужно добиться, чтобы во всем мире вместо нефти и газа использовались возобновляемые источники энергии.

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