Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом – СМИ

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Западная пресса пишет о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо станет отцом. Как выяснили СМИ, его подруга Камила Морроне беременна, передает News.ru.

Первые намеки на беременность 23-летней Морроне появились после публикации в одном из журналов фотографии, на которой у нее заметен живот. Официальных заявлений со стороны пары не было.

Как рассказывают источники, Ди Каприо и его возлюбленная в последнее время отклоняют почти все приглашения на различные собрания и мероприятия. Не исключено, что это именно из-за беременности Камилы.

Также отмечается, что друзья актера приветствуют его выбор, называя Камилу "той самой девушкой".

Ранее стало известно, что музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн стали родителями. О рождении дочки певец написал в своем Instagram-аккаунте. Ширан опубликовал в профиле фотографию одеяла и детских носков.

